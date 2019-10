Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

Kirchheimbolanden (ots)

Zwischen dem 29.10.2019, 16:15 h und dem 30.10.2019, 06:40 h wurde in das Bürogebäude auf dem Friedhof in Kirchheimbolanden eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Eingangstür und zwei weitere Räume in dem Gebäude auf. Nach ersten Ermittlungen wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell