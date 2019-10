Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mörsfeld (ots)

Am Nachmittag des 23.10.19 kam es in Mörsfeld zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Roller die Hauptstraße in Richtung Kriegsfeld. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu, welche im weiteren Verlauf in einem nahgelegenen Krankenhaus behandelt werden mussten. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

