Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Kirchheimbolanden (ots)

Am 09.10.19, gegen 08:10 h ereignete sich in der Vorstadt ein Verkehrsunfall. Ein weißer Kastenwagen befuhr die Vorstadt in Richtung Gartenstraße. Dabei kam er offensichtlich zu weit nach rechts und beschädigte den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Näheres zu dem Fahrzeug ist nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

