Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Einselthum (ots)

Am 06.10.19, gegen 10:15 h ereignete sich auf der K 64 ein Verkehrsunfall. Ein 46 Jahre alter Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Pkw die K 64, aus Richtung Zell kommend, in Richtung Einselthum. Am Ortseigang von Einselthum verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Schild, sowie mit einem Steinbrocken. Es entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme konnte Atemalkoholgeruch (2,06 Promille) festgestellt werden. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

