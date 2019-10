Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand

Albisheim (ots)

Am 05.10.19, gegen 15:30 h brannte in der Gemarkung Albisheim, neben der B 47, ein Gartenhäuschen und ein Unterstand. Der Unterstand sowie die darin befindlichen Sachen brannten ab. Während der Löscharbeiten war die B 47 in beiden Richtungen gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar.

