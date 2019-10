Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Bennhausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 05.10.2019 kam es in Bennhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Hauptstraße in Bennhausen in Richtung Dannenfels. Hierbei kam er in einer dortigen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und streifte eine Gartenmauer. Anschließend entfernte sich der Verursache ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

