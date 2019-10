Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Zwei PKWs aufgebrochen

Kirchheimbolanden (ots)

In der Nacht vom 03.10. auf den 04.10.2019 wurden in der Donnersbergstraße in Kirchheimbolanden zwei PKWs durch unbekannte Täter, auf bisher ungeklärte Art und Weise, unberechtigt geöffnet. Beide Fahrzeuge befanden sich auf frei zugänglichen Stellplätzen auf den Grundstücken. Aus den Fahrzeugen wurden jeweils diverse Gegenstände entwendet. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirchheimbolanden unter der 06352/911-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell