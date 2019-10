Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in Gaststätte

Kirchheimbolanden (ots)

Am 30.09.2019 kam es in dem Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 10:04 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Vorstadt. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten auf diesem Weg in das Gebäude. Dort wurden verschiedene Schubladen durchwühlt. Mit einem aufgefundenen Schlüssel wurden im Anschluss mehrere Spielautomaten geöffnet und der Inhalt der darin befindlichen Geldkassetten entwendet. Die Schadenshöhe ist bisher unbekannt.

