Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruchsversuch ins Tierheim

Kirchheimbolanden (ots)

Zwischen dem 29.09.2019, 20:00 Uhr und dem 30.09.2019, 08:00 Uhr kam es in Kirchheimbolanden zu einem versuchten Einbruch in ein Tierheim. Die bislang unbekannten Täter versuchten die Eingangstür aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. An der Tür entstand Sachschaden.

