Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Auto aufgebrochen

Stetten (ots)

Zwischen dem 23.09.19, 20:30 h und dem 24.09.19, 07:30 h wurde in Stetten ein Pkw aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein. Es wurden ein 6-fach CD-Wechsler, der Innenspiegel und das Anzeigeelement der Automatikschaltung entwendet. Der Audi A6 war in einem Carport, in der Hauptstraße geparkt.

