Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Körperverletzung nach Kerweveranstaltung

Lautersheim (ots)

Im Rahmen der Kerweveranstaltung in der Gemeindehalle Lautersheim kam es am 21.09.2019 gegen 02:45 Uhr vor der Halle, zur tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Eine weibliche Person, welche den Streit schlichten wollte, wurde dabei ebenfalls leicht verletzt. Nach dem Schlichtungsversuch wurde die Frau durch einen weiteren Beteiligten des Streites in den Rücken getreten. Alle beteiligten Personen wurden leicht verletzt.

