Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Kirchheimbolanden (ots)

Am 17.09.2019, gegen 08:10 h ereignete sich ein Verkehrsunfall. Ein Lkw-Fahrer kam von der L 399 und fuhr in Richtung Steinbruch. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab. Dabei wurde der Fahrer verletzt und mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Tank des Fahrzeugs wurde durch den Unfall beschädigt, so dass etwa 200 Liter Diesel ausliefen.

