POL-PIKIB: Sachbeschädigung an PKW

Der Geschädigte stellt seinen PKW am Nachmittag des 13.09.2019 in der Oberen Mühlgasse in Albisheim ab. Am nächsten Morgen stellt er fest, dass sein PKW von bislang unbekannten Täter mit einem Stein an der Beifahrerseite beschädigt wurde.

