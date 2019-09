Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in Einfamilienhaus

Göllheim (ots)

In den frühen Abendstunden am Freitag den 13. wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Göllheim gemeldet. Der Sohn der Hauseigentümer hatte festgestellt, dass in Abwesenheit seiner Eltern in deren Wohnhaus in Ortsrandlage eingebrochen wurde. Die unbekannten Täter gelangten über die Terrassentür in das Anwesen. Der Tatzeitraum dürfte sich über mehrere Tage erstrecken. Bislang gibt es keine Täterhinweise. Die Kriminalpolizei ermittelt.

