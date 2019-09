Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Versuchter Einbruch in Dreisen

Kirchheimbolanden (ots)

In der Zeit von Samstag, den 31.08.2019 bis Mittwoch, den 11.09.2019 kam es in der Bahnhofstraße in Dreisen zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch bislang unbekannte Täter wurde versucht die Hauseingangstür aufzuhebeln. Dies misslang, sodass die Täter nicht in das Objekt gelangten. Die Bewohner bemerkten die Hebelspuren als sie aus ihrem Urlaub zurückkamen.

Hinweise bitte an die PI Kirchheimbolanden 06352 911-0

