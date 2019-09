Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Sachbeschädigung in Eisenberg

Kirchheimbolanden (ots)

In der Zeit von Donnerstag auf Freitag kam es in der Staufer Straße in Eisenberg zu einer Sachbeschädigung. Durch bislang unbekannte Täter wurde ein Glaseinsatz der Eingangstür eines dort ansässigen Gemeinschaftsverbandes mittels stumpfen Gegenstandes beschädigt.

Die Polizei Kirchheimbolanden bittet um Zeugenhinweise, welche zur Ergreifung des Täters beitragen. Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, Tel.: 06352-911100

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Telefon: 06352 911 - 100 E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell