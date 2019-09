POL-PIKIB: Betrunkener Radfahrer

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Am Samstagnachmittag stand ein 21-jähriger mit seinem PKW an der Ampelanlage in der Hauptstraße in Eisenberg. Noch während der Wartezeit fährt ein 57-jähriger Eisenberger mit seinem Fahrrad an ihm vorbei und tritt wohl mit voller Absicht gegen den Außenspiegel des PKW's. Dieser wird hierbei beschädigt. Der Radfahrer setzt unbekümmert seine Fahrt fort und kann durch die hinzugezogenen Polizeibeamten in einer nahen gelegenen Gaststätte angetroffen werden. Ein Alkoholtest mit dem Radfahrer ergibt einen beachtlichen Wert von 2,25 Promille. Daher wird er zwecks Blutprobe zur Polizeidienststelle verbracht. Hierbei beleidigt er die eingesetzten Beamten fortwährend. Trotz mehrfacher Ermahnung ändert der 57-jährige sein verhalten nicht.

