POL-PIKIB: Randale in einem Nahverkehrsbus

Kirchheimbolanden (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangten bis lang unbekannte Täter in einen Am Bahndamm in Kirchheimbolanden abgestellten Nahverkehrsbus. Die Täter randalierten in dem Bus, rissen Feuerlöscher aus ihren Verankerungen und entleerten diese vollständig in dem Fahrzeug.

Die Polizei Kirchheimbolanden bittet um Zeugenhinweise, welche zur Ergreifung der Randalierer beitragen. Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, Tel.: 06352-911100

