Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Kirchheimbolanden (ots)

Am 27.08.2019, gegen 11:20 h ereignete sich auf der L 386 ein Verkehrsunfall. Ein Sattelzug mit Auflieger befuhr die L 386 aus Richtung Kirchheimbolanden kommend, in Richtung Bastenhaus. Auf Grund ungeklärter Ursache geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und versuchte durch Lenkbewegungen das Fahrzeug auf der Fahrbahn zu halten. Dies misslang, so dass der Lkw sich drehte und entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung in der Böschung zum Stehen kam. Dabei wurde die Schutzplanke beschädigt. Betriebsstoffe sind keine ausgelaufen. Der Lkw musste mit einem Kran geborgen werden. Die Straßenmeisterei reinigte die Straße.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell