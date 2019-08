Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Dreisen (ots)

Am 26.08.19, gegen 09:50 h ereignete sich auf der B 47, Gemarkung Dreisen ein Verkehrsunfall. Ein 81 Jahre alter Verkehrsteilnehmer befuhr die A 63 und wollte an der Anschlussstelle Göllheim nach links, in Richtung Weitersweiler abbiegen. Eine 29 Jahre alte Verkehrsteilnehmerin befuhr die B 47 aus Richtung Weitersweiler kommend, in Richtung Göllheim. Der 81 Jahre alte Mann übersah das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, wobei er selbst verletzt wurde. Ebenso wie die beiden Insassen des vorfahrtsberechtigten Autos. Die Beteiligten mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Die beiden Autos wurden abgeschleppt.

