Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Eisenberg (ots)

Am 22.08.19, gegen 09:45 h ereignete sich im Ostring ein Verkehrsunfall. Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer befuhr den Ostring in Richtung L 395. Kurz vor der Einmündung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte in den Straßengraben. Der Fahrer verletzte sich und musste ärztlich behandelt werden.

