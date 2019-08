Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Sachbeschädigung

Lautersheim (ots)

Zwischen dem 18.08.19, 17:00 h und dem 18.08.19, 17:30 h wurde in der Hauptstraße ein Fahrzeug beschädigt. Die bislang unbekannten Täter ritzten mit einen spitzen Gegenstand die Worte "Hure", "Schlampe" und "Bitch" in den Lack der Motorhaube. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz zwischen dem Kindergarten und der Feuerwehr geparkt. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

