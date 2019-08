Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Eisenberg (ots)

Am 13.08.19, 07:50 h ereignete sich in der Kerzenheimer Straße ein Verkehrsunfall. Eine 58 Jahre alte Verkehrsteilnehmerin befuhr die Kerzenheimer Straße in Richtung Ortsausgang. Als diese verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr eine 19 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrzeug auf. Dieses geriet in Brand. Die Fahrerin des vorausfahrenden Autos wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

