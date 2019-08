Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht in Eisenberg

Eisenberg (ots)

Eine 37-Jährige PKW-Fahrerin befuhr am Freitag, dem 03.08.2019, gegen 19:10 Uhr die Konrad-Adenauer-Straße in Eisenberg. Von dort bog sie nach rechts auf den Parkplatz des Penny-Marktes ab. Auf dem Parkplatz sei der 37-Jährigen ein weißer Kastenwagen mit erhöhter Geschwindigkeit auf ihrer Fahrspur entgegengekommen. Daher musste die 37-Jährige ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei kollidierte sie jedoch mit der Hausfassade des Penny-Marktes. Im Anschluss entfernte sich der weiße Kastenwagen in unbekannte Richtung ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Personen, welche Angaben zu weißen Kastenwagen oder dem Kennzeichen machen können, werden gebeten sich auf hiesiger Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell