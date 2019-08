Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Kirchheimbolanden (ots)

Am Freitag, dem 02.08.2019 erscheint gegen 18:02 Uhr ein 85-jähriger PKW-Fahrer auf der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden. Dieser gibt an gegen 16:30 Uhr seinen PKW auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes, Mühlstraße 3 in Kirchheimbolanden, geparkt zu haben. Hierbei sei er mit einem neben ihm geparkten Fahrzeug kollidiert. Ob hierbei ein Schaden an dem geparkten Fahrzeug entstand habe der 85-Jährige nicht überprüft. Nach dem durchgeführten Einkauf sei das Fahrzeug nicht mehr vor Ort gewesen. Erst eine Stunde später entschließt sich der 85-Jährige zur Polizei zu gehen und den Unfall zu melden. Hierbei können an dem PKW des 85-Jährigen frische Unfallspuren festgestellt werden. Bei dem beschädigten PKW soll es sich um einen grauen oder grünen Transporter mit dem Kennzeichenfragment AZ-TC ? gehandelt haben. Sollten Sie ein solches Fahrzeug besitzen und sich zum aufgeführten Zeitpunkt an der Unfallörtlichkeit befunden haben, melden sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Tel.: 06352-911100.

