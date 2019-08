Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Umgekippter LKW

Eisenberg (ots)

Am Freitag, dem 02.08.2019 befährt ein 20-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Mulden-LKW die B47 aus Richtung Hettenleidelheim kommend in Fahrtrichtung Eisenberg. Nach Verlassen des Kreisverkehrs B47 / Am Gielbrunnen in Eisenberg verliert der LKW-Fahrer vermutlich auf Grund unzureichend gesicherter Ladung die Kontrolle über sein Fahrzeug und kippt nach rechts zur Seite. Der LKW kommt auf der rechten Fahrzeugseite in der Bankette zum Liegen. Glücklicherweise verletzte sich der 20 jährige Fahrer hierbei nicht. Allerdings musste die B47 zwecks Bergung des LKW's für mehrere Stunden gesperrt werden.

