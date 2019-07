Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Stetten (ots)

Am 23.07.2019, gegen 23:00 h ereignete sich auf der L 386 ein Verkehrsunfall. Eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit zwei Anhängern bog von einem Feldweg, Gemarkung Stetten, nach links auf die L 386, in Richtung Stetten ab. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw, welcher die L 386 in Richtung Bischheim befuhr. Der Pkw-Fahrer versuchte einen Zusammenstoß zur vermeiden, indem der nach rechts auswich. Es kam trotzdem zum Zusammenstoß des Pkw mit dem zweiten Anhänger. Der Traktor fuhr weiter, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden und er Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Polizei sucht nach dem Fahrer des Traktors. Nähere Angaben zu dem Gespann konnte der Fahrer des Pkw nicht machen. Lediglich seien die beiden Anhänger grün lackiert gewesen. Zeugen melden sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell