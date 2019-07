Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand

Oberwiesen (ots)

Am 22.07.19, gegen 23:17 h kam es zu einem Brand in der Hauptstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Pkw, im Hof des Anwesen in Brand. Durch die hohen Temperaturen zersprang noch eine Fensterscheibe des Anwesens. Dadurch gelangten Rauchschaden in das Haus, welches dann noch gelüftet werden musste. Verletzt wurde niemand.

