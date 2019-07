Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Stetten (ots)

Am 18.07.19, gegen 06:45 Uhr ereignete sich auf der L 386 ein Verkehrsunfall. Ein 21 Jahre alter Verkehrsteilnehmer befuhr die L 386 in Richtung Flomborn. Beim Versuch einen langsam fahrenden Pkw zu überholen, übersah er einen entgegenkommenden Pkw. Dieser versuchte nach rechts auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Es kam trotzdem zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrzeugführer wurden durch den Aufprall leicht verletzt und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

