Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Morschheim (ots)

Am 17.07.19, gegen 13:50 h ereignete sich auf der L 401, Höhe Morschheim ein Verkehrsunfall. Eine 46 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Pkw die L 401, aus Richtung Kirchheimbolanden kommend, in Richtung Alzey. An der Einmündung Morschheim wollte sie nach links, in die Kirchheimbolander Straße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Lkw. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Pkw-Fahrerin, ihre 18 Jahre alte Beifahrerin und der 61 Jahre alte Lkw-Fahrer wurden durch den Aufprall verletzt und mussten in Krankenhäuser zur Behandlung gebracht werden.

