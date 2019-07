Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletztem LKW-Fahrer

Albisheim (ots)

Am 15.07.19,gegen 14:16 Uhr, kam es auf der B 47, Höhe Albisheim, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Der 44-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem mit Kies beladenen Sattelzug die B 47 von Zellertal kommend in Fahrtrichtung Albisheim. In Höhe Albisheim überfuhr der Fahrer vermutlich infolge Unachtsamkeit eine Verkehrsinsel, kam im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab und kippte um. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Glücklicherweise erlitt der Fahrer nur leichte Verletzungen und konnte in ein nahgelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Die B 47 bleibt für die noch andauernden Bergungsarbeiten weiterhin gesperrt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell