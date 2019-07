Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand

Marnheim/Albisheim (ots)

In den frühen Abendstunden des 06.07.19 kam es an der B 47 im Bereich der Gemarkungen Albisheim/Marnheim zu zwei Flächenbränden. Hierbei gerieten mehrere tausend Quadratmeter Ackerland in Brand. Das Feuer konnte durch ein Großaufgebot an umliegenden Feuerwehren gelöscht werden. Die Brandursache dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand ein technischer Defekt einer dort eingesetzten Landmaschine gewesen sein. Für die Dauer des Einsatzes wurde die B 47 zwischen Heyerhof und Albisheim zeitweise gesperrt.

