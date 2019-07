Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Göllheim (ots)

Am 02.07.19, gegen 04:27 h ereignete sich auf der B 47 ,zwischen Göllheim und Dreisen ein Verkehrsunfall. Ein 59 Jahre alter Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Pkw aus Richtung Göllheim, in Richtung Dreisen. Der Fahrzeugführer geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Zunächst stieß er mit den Schutzplanken der Gegenspur zusammen. Anschließend kam es noch zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Die beiden Fahrer wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die B 47 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos ist 58 Jahre alt.

