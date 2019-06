Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand im Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kirchheimbolanden (ots)

Am Freitag, dem 21.06.2019 wird in den frühen Abendstunden eine Rauchentwicklung ausgehend vom Nordpfalzgymnasium gemeldet. Die Feuerwehr Kirchheimbolanden kann einen Brand in der Turnhalle feststellen und beginnt unmittelbar mit den Löscharbeiten. Nach ersten Erkenntnissen bricht das Feuer in einem Geräteraum unter der Zuschauertribüne aus. Die Turnhalle war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht belegt. Der Geräteraum brennt vollständig aus. Durch den entstanden Rauch und die intensiven Löscharbeiten dürfte es zudem zu umfangreichen Folgeschäden kommen. Die Ermittlungen werden durch den Kriminaldauerdienst aufgenommen, die Brandursache ist jedoch bis lang noch nicht geklärt.

