Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Streitigkeiten

Göllheim (ots)

Am 17.06.2019, gegen 21:35 Uhr kam es zu Streitigkeiten zwischen einzelnen Mitglieder zweier Familien, in Göllheim, auf dem Marktplatz. Im Rahmen dieser Streitigkeiten wurden zwei Personen durch Messerstiche verletzt. Die beiden verletzten Personen wurden in Krankenhäuser verbracht. Eine Person konnte schnell wieder entlassen werden. Der andere Mann blieb über Nacht im Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen sind die Verletzungen aber auch nicht lebensgefährlich. Die Personalien der beteiligten Personen stehen fest. Es wurden Strafverfahren eröffnet. Weitere Vernehmungen zu den Einzelheiten müssen noch durchgeführt werden.

