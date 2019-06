Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Trunkenheitsfahrt in Eisenberg

Kirchheimbolanden (ots)

Am Sonntagmorgen wird gegen 07:10 Uhr ein 19 jähriger PKW-Fahrer in der Konrad-Adenauer-Straße in Eisenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle können bei dem Fahrzeugführer Anzeichen für eine zeitnahe Aufnahme von Betäubungsmittel und Alkohol festgestellt werden. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Darüber hinaus reagierte ein Drogenschnelltest positiv. Dem 19 Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde zwecks Blutentnahme ins Westpfalzklinikum verbracht. Der Führerschein wurde sichergestellt.

