Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Während kurzem Besuch 2 Reifen zerstochen

Eisenberg, Hauptstraße 40 (ots)

Als der Fahrer eines VW Polo diesen am gestrigen Abend, gegen 21.50 Uhr, vor dem Anwesen Hauptstraße 40 in Eisenberg geparkt hatte, um dort jemanden zu besuchen, war an diesem noch alles in Ordnung. Erstaunt war er jedoch, als er, gegen 22.03 Uhr, zu seinem Pkw kam und hierbei feststellen musste, dass jemand die beiden Reifen auf der Beifahrerseite platt gestochen hatte. Zeugen, die Angaben zu dem oder den "Reifenstechern" machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

