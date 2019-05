Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallbeteiligter gesucht.

Kirchheimbolanden (ots)

Am frühen Morgen des 31.05.2019 zwischen 05:20 - 05:40 Uhr kam es auf der Strecke zwischen Zellertal OT Harxheim und Eisenberg (Pfalz) zu einem Verkehrsunfall. Einer der Unfallbeteiligten meldete sich bei der Polizei Kirchheimbolanden und gab an, dass er die Strecke über Bubenheim, Biedesheim, Göllheim und Steinborn gefahren war. In Eisenberg (Pfalz) habe er festgestellt, dass nach Fahrtende sein linker Außenspiegel beschädigt war. Vermutlich kam es zu einer geringen Berührung im Gegenverkehr. Der Schaden des noch unbekannten Unfallbeteiligten müsste sich daher ebenfalls im Bereich des linken Außenspiegels befinden. Der unbekannte Unfallbeteiligte möge sich bitte bei der Polizei Kirchheimbolanden melden.

