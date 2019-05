POL-PIKIB: Brand eines Wohnhauses

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Göllheim (ots)

Am 29.05.2019 kam es gegen 15:00 Uhr in der Ortsmitte von Göllheim zum Brand eines Wohnhauses. Alle zu diesem Zeitpunkt im Objekt befindlichen Personen konnten sich nach draußen retten oder von den Einsatzkräften gerettet werden. Insgesamt mussten drei Personen jeweils mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser verbracht werden, davon zwei mittels Rettungshubschrauber. Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

