Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit 1 verletzten Person

Zellertal B47 (ots)

Am Freitag, den 24.05.2019, gegen 10:09 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der B47 auf Höhe der Ortschaft Zellertal. Die 86-Jährige Unfallverursacherin befuhr die Hauptstraße in Zellertal und wollte mit ihrem Fahrzeug nach links auf die B47 in Fahrtrichtung Einselthum abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 59-Jährigen, der mit seinem PKW die B47 in Richtung Monsheim befuhr. Hierbei kam es zu einer Kollision beider PKWs, die hiernach nicht mehr fahrbereit waren. Der 59-Jährige wurde durch die Kollision in den Straßengraben geschleudert, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Der PKW der 86-Jährigen kam an einem Privatgrundstück zum Stehen. Der Beifahrer der 86-Jährigen wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

