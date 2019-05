Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit 1 verletzten Person - Feuerwehr und Polizei mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz

Kirchheimbolanden (ots)

Am Mittwoch, den 22.5.2019, gegen 17:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der K75 und der L395.Der 27-jahrige Unfallverursacher befuhr die K 75 und wollte nach links auf die L395 in Richtung Eisenberg abbiegen.Hierbei missachtet er die Vorfahrt einer 27-Jährigen aus Ramsen. Diese befuhr die L395 in Richtung Ramsen. Es kam hierbei zur Kollision beider PKW`s die stark unfallbeschädigt nicht mehr fahrbereit waren. Der PKW der 27 Jährigen wird im Frontbereich so stark beschädigt, dass beide Airbags auslösten. Es entstand ein Sachschaden vom insgesamt circa 10.000 Euro. Die 27-jährige wurde bei dem Unfall glücklicher Weise nur leicht verletzt und wurde vorsorglich zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.Die freiwillige Feuerwehr Eisenberg und die Polizei Kirchheimbolanden waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

