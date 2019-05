Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht in Kirchhheimbolanden

Kirchheimbolanden (ots)

Am Morgen des 20.05.2019 zwischen 06:30 Uhr und 12:30 wurde ein silberner Mercedes-Benz ordnungsgemäß in der Straße Woogmorgen vor dem dortige Fitnessstudio Kirchheimbolanden geparkt. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich mit einem Lkw den geparkten Mercedes und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizei in Kirchheimbolanden 06352/911-0.

