Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in ein Möbelhaus

Kirchheimbolanden (ots)

In der Zeit vom 10.05.2019, 18:00 Uhr bis zum 11.05.2019, 08:45 Uhr wurde Am Staffelstein in ein Möbelhaus eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten zunächst die Terrassentür auf und gelangten so ins Innere. Dort sind weitere Räumlichkeiten gewaltsam geöffnet worden. Nach bisheriger Einschätzung wurden diverse Elektrogeräte in noch unbekanntem Wert entwendet.

