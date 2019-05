Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Eisenberg (ots)

Am 09.05.19, gegen 14:00 h ereignete sich in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall. Ein 54 Jahre alter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Roller die Hauptstraße aus Ramsen kommend, in Richtung Stadtmitte. Als er an geparkten Fahrzeugen vorbei fuhr übersah ihn eine 47 Jahre alte Pkw-Fahrerin, die aus einer Hofeinfahrt kam. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Mofa-Fahrer sich schwer verletzte. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

