Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Zwei E- Mountainbikes entwendet

Marnheim, Schützenhaus (ots)

Die beiden Besitzer stellten ihre E-Bikes am Freitagabend, gegen 23.00Uhr, mittels Fahrradschlössern gesichert, vor dem Schützenhaus "Am Sandbrunner Häuschen " ab. Als sie am nächsten Morgen, gegen 08.30 Uhr, nach Hause fahren wollten, mussten sie feststellen, dass ihre E-Bikes , im Laufe der Nacht, von "Unbekannten" entwendet wurden.

Bei den E-Bikes handelt es sich um eines der Marke FISCHER, Farbe Grün/Schwarz und eines der Marke HAIBIKE, Farbe Silber mit grünen Stickern.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

