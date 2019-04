Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Außenspiegel mutwillig abgerissen

Kirchheimbolanden, Neumayerstraße (ots)

Als heute morgen ,gegen 00:10,Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes im Schloßpark zwei Heranwachsende antrafen und ansprachen, flüchteten diese zu Fuß in Richtung Dr. Edeltraud-Sießl-Allee. Bei deren Verfolgung, fanden sie dann einen blauen, abgerissenen Außenspiegel eines Pkw und informierten dann die Polizei. Wie die später hinzugerufenen Beamten dann ermitteln konnten, gehört dieser Spiegel zu einem Pkw, der in der Neumayerstraße ,am dortigen Bahnhaltepunkt, geparkt stand.

Ob die beiden "Geflüchteten, welche unerkannt entkommen konnten, den Spiegel abgerissen haben, muss noch ermittelt werden.

Diese konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Person 170 cm gr0ß, schlank 2. Person schwarze Lederjacke, dunkle Jeans, weiße Basecap

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen.

