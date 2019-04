Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Hochwertiges Rennrad entwendet

Kirchheimbolanden (ots)

Nachdem ein Gast, am letzten Donnerstag, gegen 22.30 Uhr, sein Rennrad mit einem Kettenschloss gesichert vor einer Gaststätte in der Schlosstraße abgestellt hatte, betrat er diese. Seinen dortigen Aufenthalt bis 23.15 Uhr nutze dann jemand aus, um das Rennrad zu entwenden. Zeugen, die Angaben zu dem den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell