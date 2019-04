Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Dannenfels (ots)

Am Ostersonntag kam es in Dannenfels zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Gegen 18:40 Uhr befuhr ein 51-jähriger PKW-Fahrer die Bastenhauser Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung Marienthal. Kurz vor dem Ortsausgang überfuhr er zwei der dortigen Verkehrsinseln, wodurch die Fahrzeugbereifung stark beschädigt wurde. Durch einen Zeugen konnte der Verkehrsunfall beobachtet und der Unfallverursacher im Anschluss durch eine Streife der Polizei Kirchheimbolanden gestellt werden. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer mit 0,83 Promille alkoholisiert war. Dem 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

