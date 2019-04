Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Täter bei Einbruch auf frischer Tat festgenommen

Bischheim (ots)

Am frühen Morgen des 21.04.2019 beobachtete eine aufmerksame Nachbarin, wie sich zwei Personen mit Taschenlampen durch ein Wohnhaus in der Kirchheimbolander Straße bewegten. Weil die dortigen Bewohner sich bekannter Weise im Urlaub befanden, war davon auszugehen, dass es sich um einen aktuellen Einbruch handeln musste. Durch die kurz darauf am Tatort eingetroffenen Einsatzkräfte konnten die amtsbekannten Täter im Alter von 24 und 36 Jahren auf frischer Tat vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte, wurde eine im rückwärtigen Bereich gelegene Terrassentür mit einem Stein eingeworfen, um in das Objekt zu gelangen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft folgte bei dem zur Tatzeit alkoholisierten 24-Jährigen nach einer Blutentnahme die Vorführung beim zuständigen Amtsgericht. Der 36-Jährige wurde nach den erforderlichen Maßnahmen entlassen.

