Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Kirchheimbolanden (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 21 jähriger PKW-Fahrer in der Hauptstraße in Ramsen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein im Anschluss durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Bei der Durchsuchung des Fahrers konnten darüber hinaus noch geringe Mengen Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Betroffene zwecks Blutprobe zur Dienststelle verbracht.

